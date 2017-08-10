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ОБЩЕСТВО

На Дону появился первый приграничный пункт комплексного обслуживания гостей

13:23 Четверг, 10.08.2017

Приграничную сервисную зону создают около МАПП «Матвеев Курган». Это первый подобный объект в регионе, сообщает сайт донского правительства. Гости, въезжающие в страну и уезжающие, смогут сделать остановку в этом пункте, чтобы отдохнуть и привести в порядок свой транспорт.

Сервисную зону возведут в три этапа. Первый уже завершен — открыли АЗС и минимаркет. Второй этап подразумевает строительство кафе и гостиницы на 12 номеров. Третий — открытие станции техобслуживания, шиномонтажа, автомойки, охраняемой стоянки. Все этапы завершат в конце этого года.

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