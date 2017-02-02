Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На Дону расширяют площади мелиорируемых земель

10:00 Четверг, 02.02.2017

Шесть тысяч гектаров орошаемых земель планируется ввести в оборот на Дону в этом году. Таких показателей планируют добиться за счет технического перевооружения. Финансирование этого направления увеличено более чем вдвое.

На гидромелиоративные мероприятий областной бюджет выделяет свыше 50 миллионов рублей. Отметим, что в области за последние годы приобретено и установлено более 250 дождевальных машин, 43 системы капельного орошения. Всего же в хозяйствах области почти 700 единиц поливальной техники.

Еще темы рубрики

02 февраля 2017
Почти две тонны груш без документов уничтожили в Ростове-на-Дону
02 февраля 2017
Зенитчики Каспийской флотилии провели боевые учения
02 февраля 2017
На Дону вертолетчики ЮВО проведут учения по транспортировке техники
02 февраля 2017
О субсидиях на оплату жилья и ЖКУ в Ростове можно узнать по ‘горячей линии’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.