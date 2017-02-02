На Дону расширяют площади мелиорируемых земель

Шесть тысяч гектаров орошаемых земель планируется ввести в оборот на Дону в этом году. Таких показателей планируют добиться за счет технического перевооружения. Финансирование этого направления увеличено более чем вдвое.

На гидромелиоративные мероприятий областной бюджет выделяет свыше 50 миллионов рублей. Отметим, что в области за последние годы приобретено и установлено более 250 дождевальных машин, 43 системы капельного орошения. Всего же в хозяйствах области почти 700 единиц поливальной техники.