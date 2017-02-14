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ОБЩЕСТВО

На Дону с начала года земельные участки получили 96 многодетных семей

11:55 Понедельник, 13.02.2017

С начала 2017 года в Ростовской области земельные участки получили 96 многодетных семей. Об этом сообщает сайт правительства региона. Добавим, до конца текущего года землю получат не менее не менее трех тысяч многодетных семей.

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Дмитрий 13.02.2017

А где дают то ? На Дальнем Востоке не ?