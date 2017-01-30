На Дону с размахом продолжают праздновать День рождения Чехова

Ростовская область празднует День рождения одного из самых знаменитых своих уроженцев: Антона Павловича Чехова. На родине мастера коротких рассказов — в Таганроге — настоящая радуга мероприятий: и традиционные чтения произведений Чехова, и экскурсии в домик писателя и очень дорогие, эксклюзивные подарки.

День рождения Антона Павловича Чехова для таганрожцев давно стал почти семейным праздником. Цветы к памятнику писателя приносят читатели разных поколений. А в маленьком домике на улице, которая сегодня носит имя писателя, гостей еще больше.

«Это же День рождения! А куда надо идти в этот день? На место рождения! В нашем доме нынешний день будет отмечен театральной композицией «В ожидании сына…». Гости смогут представить, как могли развиваться события перед тем, как в чеховской семье на свет появился Антон», — говорит заведующая отделом «Домик Чехова» Таганрогского музея-заповедника Ольга Шипулина.

В особняке на Греческой, где жил брат Петра Ильича Чайковского, тоже многолюдно, здесь дети читают произведения Чехова на иностранных языках, по книгам, которые изданы в разных странах мира. В этом доме располагается отдел иностранной литературы Чеховской библиотеки, который начинался с бескорыстного дара Антона Павловича родному городу.

«Антон Павлович писал сестре: «Денег нет, но соблазн велик, и я скупил все 319 книг на французском языке — это 70 авторов — и отправляю их в Таганрог», — говорит заведующая отделом Таганрогской ЦГПБ им. А.П.Чехова Людмила Маркова.

О том, что книги Чехова популярны во всем мире, рассказывает и выставка, которую открыли в Молодежном центре. Здесь представлены портреты писателя, созданные юными художниками всех континентов и присланные в Таганрог на конкурс «Чехов и его герои».

«Если ребенок из Индии, то Чехов на портрете похож на индуса, а вот — портрет из Словакии, смотрите какой креативный. Есть портреты, где изображен доктор Чехов в медицинской одежде, есть вот с белочкой в руках. А этот портрет создан в Нигерии и тоже очевиден местный колорит», — говорит художественный руководитель Молодежного центра Оксана Пурахина.

В нынешнем году Чеховские дни совпали с большой датой. 28 января исполняется 190 лет Таганрогскому драматическому театру имени Антона Павловича Чехова. К этому юбилею сотрудники Чеховской библиотеки и таганрогского архива подготовили театру королевский подарок — впервые публике представлены уникальные издания.

«Вот уникальное издание госпожи Шабле, это то, что хранилось в наших фондах. Её труппа работала на сцене Таганрогского театра последние шесть предреволюционных лет, а потом пьесы передали в нашу библиотеку, ныне Чеховскую», — говорит заведующая отделом Таганрогской ЦГПБ им. А.П.Чехова Елена Духанова.

В сентябре, когда пройдут праздничные торжества, выставка будет представлена в театральном фойе, а пока каждый вечер на сцене сменяют друг друга чеховские спектакли.