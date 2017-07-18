На Дону снизился уровень преступности среди несовершеннолетних
Уровень преступности среди несовершеннолетних в Ростовской области стал ниже. Об этом сегодня говорили участники расширенного заседания коллегии регионального МВД. Совещание провел глава Ростовской области Василий Глубев.
Он подчеркнул, что раскрываемость преступлений должна быть выше. За первые шесть месяцев года до конца доведена лишь треть дел. Также донской губернатор потребовал более активно привлекать к патрулированию улиц представителей казачьих и народных дружин. По статистике, в общественных местах совершается достаточно много правонарушений.
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