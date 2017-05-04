На Дону стартовала поисковая Вахта памяти «Весна Победы-2017»

В Ростовской области стартовала межрегиональная поисковая Вахта памяти «Весна Победы-2017». Полевые выходы будут организованы отрядом «Миус-Фронт» практически во всех уголках Дона, там где шли бои в 1941-1943 годах. В экспедицию отправятся группы волонтеров не только из Ростовской области, но и представители различных российских регионов.

6 утра. Пока основная часть экспедиции досыпает, дежурные уже на посту. Походную еду готовят ведрами — накормить надо 40 человек. Вахту памяти в этом году начинают в полях под Самбеком. Здесь таганрогские поисковики «Миусской высоты», школьники и студенты из Егорлыкского района.

В этот раз много новичков. Прежде чем приступить к работам, для них проводят обязательный обряд посвящения. Сначала — клятва верно служить делу. Затем — нагретой лопатой по мягкому месту, как символ того, что готовы терпеть все тяготы. Далее — особая каша. В котле всё, что было под рукой: крупы, лапша быстрого приготовления, много перца, еще больше соли, сахар, сгущенка. Съесть это надо обязательно. После такого обряда копание в грязи уже совсем не страшно. Наступает один из главных этапов посвящения — юные поисковики в месиве из воды и земли должны найти как можно больше гильз — это знак того, что готовы работать в любых погодных условиях.

Понятно, что обряд посвящения — лишь небольшое шуточное отступление. На поле поисковики уходят уже совсем в другом настроении. Здесь буквально в декабре, а затем в январе нашли останки погибших русских солдат. Именно поэтому решили сюда сейчас вернуться.

«Двое из них были в ботинках и двое разутые. Одному солдату в район груди прилетела пуля, то есть был убит пулевым попаданием. Второй подорвался на немецкой мине, нога была замотана жгутом и в ноге находились металлические шарики, а кости раздроблены. Скорее всего от потери крови он и умер», — рассказывает поисковик.

Для Александра Бондаренко за 4 года поисков — это была уже 16-я находка: страшная, но такая важная. Своего первого солдата поднял здесь же недалеко, в Матвеево-Курганском районе.

«Есть пословица, никогда ее не забуду — «Жизнь прожить — не поле перейти». Так вот дело в том, что именно там было минное поле. Буквально 200 метров было протяженностью. И холм. Там находились немецкие позиции. Наши форсировали Миус и как раз выходили, то есть на ладони они были. И вот с этого поля мы тогда подняли, мы выезжали 4 раза и каждый раз поднимали по 2 бойца», — говорит командир звена Таганрогской государственной городской общественной организации «Поисковый отряд «Миусская высота» Александр Бондаренко.

На немецкой аэрофотосъемке поисковики увидели, где находились наши войска, как шли окопы. По ним и идут. В 41-ом в этом районе наших бойцов полегло много. В ноябре-декабре на эти поля стянули все ростовские подразделения. Через эту балку гнали немцев. Большинство красноармейцев были молодыми, еще не закаленными в боях. Чуть старше этих школьников, что сейчас их ищут. Поэтому поле усыпано телами, чаще всего, увы, безымянными.

«41 год — еще наград не имели. Ну медальоны встречаются. Но по большей части либо разбитые, либо пустые. А по поверью туда ничего не клали. Ну а в 43 году тоже призвали всех оставшихся, которые достигли 18-летнего возраста, из области выгребли всех ребят. И тут быстренько их всех уложили, даже не успев их не обстрелять, ничего. И никаких наград у них тоже нет», — говорит руководитель сводного отряда «Поиск» Егорлыкского района Дмитрий Санин.

Руководитель сводного отряда «Поиск» Дмитрий Санин уже более 20-ти лет занимается поиском пропавших без вести солдат. Его дед — в их числе. Воевал в составе Западного фронта, пропал еще в 41-м. Кстати, сам Дмитрий и его сын названы в честь деда-фронтовика. Но он до сих пор не найден. А найденных на счету Санина более тысячи, прокопаны десятки районов. О войне и поисковом движении школьникам, они тут из 4-х Егорлыкских школ, регулярно рассказывает. Сюда они приезжают, многие уже не первый год, добровольно.

Что за осколок, чем отличается патрон от гильзы и где рыли окопы молодежь узнает только здесь, в тех же окопах. Дмитрий Санин говорит, это хорошая школа жизни. Здесь молодежь учится выживать без привычного нашим дням комфорта: искать дрова, готовить еду на костре, спать в палатках, переносить холод. Маргарита Кулик изначально для проверки себя сюда и ехала, но после первой же экспедиции все изменилось. Возвращается сюда уже 4-й раз.

«Очень обидно, что нынешнее поколение не все понимает, что нужно это делать: нужно ездить на вахты, нужно помнить наших предков, восстанавливать их останки и как мне говорили «война не окончится, пока мы не выкопаем последнего солдата». А солдат еще очень много. Держа эти гильзы, меня переполняет гордость и боль. Очень жалко, что вся земля русская пропитана кровью. Погибло столько детей, которые не должны были погибать, столько женщин, солдат. Этого не должно быть. Но я очень горжусь», — ученица 11 класса Роговской СОШ №4 Маргарита Кулик.

В эту поисковую экспедицию нашли 11 павших солдат. И при них 5 медальонов. А это значит, что 5 солдат не останутся безымянными. Их перезахоронят 8-го мая на мемориале Самбекские высоты.

Вечером у костра здесь смотрят военные фильмы и слушают рассказы о войне. Уезжают отсюда совсем с другими лицами.