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ОБЩЕСТВО

На Дону стартовали акции «Улицы Победы» и «Памятники Победы»

10:52 Суббота, 06.05.2017

Акция «Улицы Победы» и «Памятники Победы» стартовала на Дону.

Участие может принять любой желающий. Для этого необходимо сфотографировать памятник или улицу, которые связаны с военно-историческими событиями Великой Отечественной войны. Снимки разместить в социальных сетях с исторической справкой и хэштегами #УлицыПобеды или #ПамятникиПобеды.

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