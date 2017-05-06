На Дону стартовали акции «Улицы Победы» и «Памятники Победы»
Акция «Улицы Победы» и «Памятники Победы» стартовала на Дону.
Участие может принять любой желающий. Для этого необходимо сфотографировать памятник или улицу, которые связаны с военно-историческими событиями Великой Отечественной войны. Снимки разместить в социальных сетях с исторической справкой и хэштегами #УлицыПобеды или #ПамятникиПобеды.
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