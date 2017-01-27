На Дону стартует юбилейный фестиваль-конкурс ‘Мельпомена’
Донские театры поборются за престижную награду. В регионе стартует юбилейный, 20-й фестиваль-конкурс «Мельпомена». На суд жюри будут представлены постановки театров Ростова, Таганрога, Шахт и Новошахтинска. По итогам определят лучших режиссера, актера, сценографа и композитора.
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