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ОБЩЕСТВО

На Дону стартует юбилейный фестиваль-конкурс ‘Мельпомена’

12:06 Пятница, 27.01.2017

Донские театры поборются за престижную награду. В регионе стартует юбилейный, 20-й фестиваль-конкурс «Мельпомена». На суд жюри будут представлены постановки театров Ростова, Таганрога, Шахт и Новошахтинска. По итогам определят лучших режиссера, актера, сценографа и композитора.

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