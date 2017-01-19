На Дону в 2017 году выдадут 35 сертификатов на лечение наркозависимых
35 сертификатов на лечение в этом году выдадут больным наркоманией. В Ростовской области продолжится эксперимент по социальной реабилитации наркозависимых. Об этом накануне сообщили на заседании донского правительства. Документ получают малоимущие жители Дона. Он позволяет пройти бесплатный курс лечения в реабилитационном центре.
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