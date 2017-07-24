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ОБЩЕСТВО

На Дону в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды

16:36 Понедельник, 24.07.2017

В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 24 июля, а также ночью 25 июля местами по Ростовской области ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям региона соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

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