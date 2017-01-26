На Дону в ночь с 26 на 27 января резко похолодает

Резкое похолодание ожидается в Ростовской области в эту ночь. По информации ростовского Гидрометцентра, на севере донского региона температура может опуститься до минус 28 градусов. В Ростове-на-Дону по сравнению с этим значительно теплее — минус 11-15 градусов. Донские спасатели призывают жителей по возможности отказаться от длительных поездок, особое внимание уделять детям, одеваться теплее.