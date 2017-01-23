На Дону в передвижном зоопарке родился лигренок

В Каменске произошло событие, которое не знает примеров в дикой природе. В передвижном зоопарке на свет появился необычный плод любви между тигрицей и львом. Новорожденного назвали Царем. Маленький лигр чувствует себя хорошо и у него отменный аппетит.

Лев Цезарь и тигрица Принцесса очень хорошо знают друг друга. Несколько лет они провели в соседних вольерах, а совсем недавно они познакомились поближе. Когда стало понятно, что с гормональным взрывом тигрице не справиться, решено было пустить к ней царя зверей. И дальше весь зоопарк следил за романом больших кошек. Сотрудники говорят: это любовь! В природе для львиц самец настоящий тиран, а вот полосатая хищница сумела пробудить в сердце косматого зверя нежность и ласку.

«С львицей он как-то агрессивен, а тут наоборот — мы их соединили, и он не ел, пока она не поест. Он не агрессивен, к ней агрессии никакой», — говорит директор передвижного зоопарка Эрик Айрапетян.

Через два месяца тигрица стала спокойней. У нее округлился живот и все поняли — в зоопарке будет пополнение.

Это маленький лигр. Его зовут Царь. Ему уже два месяца, он очень активный. И примерно такого окраса он будет когда вырастет — желтый с черными полосками. Вопрос открытый — будет ли у него грива или нет.

Вероятность, что у льва и тигрицы родится потомство — всего лишь два процента. В мире не больше пары десятков таких животных. Лигры вырастают настоящими исполинами — в несколько раз больше родителей. Все потому, что у этих гибридов отсутствует ген сдерживающий рост. Самый большой представитель семейства кошачьих — лигр Геркулес — весит больше 400 килограммов.

Царь пока размером с домашнего кота, но уже успел стать знаменитостью в Каменске. В зоопарке думают даже назваться в его честь — зоопарк «Лигр».