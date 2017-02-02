На Дону вертолетчики ЮВО проведут учения по транспортировке техники
Летчики Южного военного округа проведут учения по транспортировке военной техники, личного состава и боеприпасов в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Так военные отработают нормативы по погрузке на борт и выгрузки в заданном районе. Свои навыки продемонстрируют более 100 летчиков, бортовых специалистов и представителей наземных служб. Добавим, также будет задействовано около 10-ти вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник».
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