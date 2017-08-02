На Дону выбрали лучшие сельские поселения

В Ростовской области определили лучшие поселения. Об этом сообщили в донском правительстве. По итогам специального конкурса в категории с населением до трех тысяч человек первое место заняло Калитвинское сельское поселение Каменского района. А среди населенных пунктов, где живет более трех тысяч человек, победило Чертковское сельское поселение.