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ОБЩЕСТВО

На Дону выбрали лучшие сельские поселения

17:14 Среда, 02.08.2017

В Ростовской области определили лучшие поселения. Об этом сообщили в донском правительстве. По итогам специального конкурса в категории с населением до трех тысяч человек первое место заняло Калитвинское сельское поселение Каменского района. А среди населенных пунктов, где живет более трех тысяч человек, победило Чертковское сельское поселение.

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