На Дону выявлено 59 случаев энтеровирусной инфекции

С начала 2017 года в Ростовской области зарегистрировано 59 случаев энтеровирусной инфекции. Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболевание было выявлено в Батайске, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Морозовском районах. Однако, по словам специалистов ведомства, вспышки заболеваемости не наблюдается.