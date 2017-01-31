На Дону выявлено более 17,9 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ

По состоянию на 31 января в Ростовской области зарегистрировано более 17,9 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже эпидпорога на 29,1 процента. Такие данные опубликованы на сайте министерства здравоохранения региона.

При этом в Ростове-на-Дону ситуация также находится под контролем — выявлено почти 5,4 тысяч случаев, что ниже опасного уровня на 14,4 процента.