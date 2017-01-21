На Дону выявлено более 60 нарушений в сфере благоустройства

Накануне специальная комиссия провела мониторинг соблюдения правил благоустройства в городах и муниципальных образованиях Дона.

Как сообщает сайт регионального правительства, с воевременно организована уборка в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гуково, Новошахтинске, а также в Аксайском, Боковском, Веселовском, Егорлыкском, Куйбышевском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском, Целинском муниципальных районах.

Но неудовлетворительные результаты показали: Батайск, Новочеркасск, Шахты, а также в Азовский, Волгодонский, Кагальницкий, Неклиновский и Чертковский районы. Всего в период с 10 по 13 января в области было выявлено более 60-ти правонарушений в сфере благоустройства, по ним составлено 56 протоколов.