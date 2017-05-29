На этой неделе в Ростове пройдут массовые отключения света

Из-за технических работ на электролиниях в Ростове будут отключать свет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на электросети южной столицы.

Так, 29 мая с 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам: ул. Профсоюзная, 6-88; ул. Русская, 1-7, 2-28; пер. Защитный, 23-25, 22-24; пер. Солдатский, 2, 1.

С 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Стальского, 2-76; ул. Благодатная, 168, 168/1. 168/2, 168/3, 179, 181; пер. Чеканный, 29/32.

С 29 по 30 мая с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: ул. Очаковская, 1-25, 2-28; ул. Красных Зорь, 85-105, 92-110; пер. Журавлева, 12-20, 11-23; с/т «Северная Ривьера»; ДНТ «Мичуринец».

30 мая с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по адресам: пр. 40 лет Победы, 37-57, 61/1; ул. 339 Стрелковой Дивизии, 27, 27а, 27б, 29, 31, 31а, 33. С 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Былинная, 2, 8б; ул. 2-я Краснодарская, 129, 129/1, 129/2, 131-135; ул. Купеческая, 5; ул. Литературная, 53; ул. Поэтичная, 76; ул. Сказочная, 11/99; ул. Цветочная, 122; с/т «Победа»; с/т «Красный садовод».

С 30 мая по 2 июня с 9:00 до 17:00 не будет света по адресам: ул. Селиванова, 1-9, 2-32; ул. Ильича, 1-59, 2-32; ул. Алексея Береста, 1-33, 2-16; ул. Воровского, 1-21, 2-40; ул. Смычки, 1-39, 2-72; ул. Просвещения, 1-43, 2-46; ул. Полторацкого, 2-6, 1-23; ул. 1-ая Комбайновая, 1-13, 2-16; ул. Радищева, 1-17, 2-18; ул. Бебеля, 1-15, 2-4; ул. Металлургическая, 38-68, 41-55,101-107; ул. Детская, 221-263, 196-244; ул. Солидарности, 219-279, 190-236; ул. Кржижановского, 205-235, 236-252; пер. Гарибальди, 3-33, 4-36; пер. Роговский, 1-69, 4-44; пер. Равенства, 41-67, 36-64.

31 мая с 9:00 до 17:00 по адресам: с/т «Агропром»; пер. Беломорский, 1-33, 80-88; ул. Киргизская, 9, 9/1,15-21; ул. Еременко, 60/12, 66/1, 68, 68/1, 68/3.

С 31 мая по 1 июня с 9:00 до 17:00 выключать свет будут по адресам: ул. Петровская, 55-59, 80-82; пер. Журавлева, 25-31.

С 31 мая по 2 июня с 9:00 до 17:00 — по адресам: с/т «Ростсельмашевец»; РСМ« Товарищ», «Жемчужина», «Росинка», «Дружба»; ДНТ «Мичуринец», «Виноградарь», «Красный Аксай».

А 1 июня с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: пр. 40 лет Победы, 53ж, 63/5, 63/7,3а, 63/7,3б, 63/8, 63/9, 63/10, 65/10; ул. Балакирева, 2а, 2б, 2в, 24-28; ул. 2-я Баррикадная, 1-43; ул. Великолукская, 2-38; ул. 1-я Кольцевая, 8-34, 9-11; ул. 2-я Кольцевая, 3-7, 4-26; пер. Отрадный, 1-17, 2А; пер. Перовский, 5-21, 6-16; пл. Рабочая, 25. С 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Былинная, 2, 8б; ул. 2-я Краснодарская, 129, 129/1, 129/2, 131-135; ул. Купеческая, 5; ул. Литературная, 53; ул. Поэтичная, 76; ул. Сказочная, 11/99; ул. Цветочная, 122; с/т «Победа»; с/т «Красный садовод».

2 июня также с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: пер. Защитный, 18-22, 23-33; пер. Кавалерийский, 12-14; ул. Межевая, 2-76, 3-83; ул. Нагорная, 2-86, 3-71; ул. Профсоюзная, 3-19, 6-104; ул. Русская, 1-7, 2-28; пер. Солдатский, 1-11, 2-10; пр. 40 лет Победы, 65/3в,г, 65/6а,б,д, 65/7, 65/8, 65/9, 65/11, 65/13, 65/14, 69/6.