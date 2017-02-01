На Гребном канале ‘Дон’ обновят роллердром и построят велотрассу

Накануне глава администрации Ростова-на-Дону обсудил с министром по физкультуре и спорту региона вопросы модернизации роллердрома и капремонта в рамках реконструкции Гребного канала «Дон». Напомним, работы по обновлению территории объекта начали в июле 2016 года.

Сейчас ведется углубление дна, выравнивание береговой линии и устройство берегоукрепления. После завершения работ канал должен стать российской тренировочной базой для подготовки спортсменов к международным стартам.

Кроме того, власти планируют восстановить беговую дорожку длиной 1850 метров, а также организовать кольцевой автомобильный проезд длиной около шести километров. Следующим этапом станет строительство трассы для велоспорта и маунтинбайка.