На Крещение в Ростовской области оборудуют более 120 мест для купания

Более 120 мест для купания дончан в православный праздник Крещения будет подготовлено в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области. На время празднования у мест купания будут дежурить спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС РФ.

«Дежурство будет осуществляться с 18.00 18 до 18.00 19 января. Общая численность группировки 463 человека, 116 единиц техники. Кроме того в данном мероприятии планируется участие бригад скорой помощи, представителей казачества, ВОСВОД и полиции», — сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Как отмечают спасатели, с каждым годом количество дончан. окунающихся в Крещение, становится все больше. В этом году ожидается, что окунаться в проруби и купели будут около 90 000 человек.

МЧС РФ просит дончан быть осторожными и соблюдать правила купания в проруби и купели зимой.

«Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса», — обращаются спасатели к жителям Ростовской области.