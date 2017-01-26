На Лендворце в Ростове столкнулись легковушки и ассенизаторская машина

Утренний снегопад в донском регионе спровоцировал серьезные заторы. Загруженность ростовских дорог онлайн-сервис «Яндекс. Пробки» оценивал в 7 баллов. Не обошлось и без ДТП — несколько произошли ранним утром. А уже днем в районе Лендворца дорогу не поделили несколько легковушек и машина ассенизаторской службы. А на автодороге «Котельниково — Песчанокопское» в столкновении погибли три человека.

На расчистку снега были брошены большие силы коммунальных служб. В донской столице основные магистрали очистили от снега и обработали противогололедными реагентами. Сейчас осадки прекратились, однако к вечеру началось похолодание, прогнозируемое синоптиками, поэтому возможен гололед.