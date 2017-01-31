На Ленина около ‘Амакса’ в Ростове забил коммунальный фонтан
Коммунальный фонтан забил сегодня на проспекте Ленина в Ростове. Струю воды высотой в несколько метров запечатлели на видео горожане. Как видно на записи, порыв произошел на стройплощадке перед гостиницей «Амакс». Напор был такой силы, что вода заливала не только тротуар, но и дорогу, где в эти часы очень оживленное движение.
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