На Левобережной и Чемордачка завершены дорожные работы

По левому берегу Дона в Ростове можно прокатиться с ветерком — новая дорога по улицам Чемордачка и Левобережная наконец полностью готова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации южной столицы.

«На объекте ул. Левобережная — ул. Чемордачка полностью выполнены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия проезжей части с частичным усилением нижнего слоя дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном, — гооврит директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова Сергей Лиманов.

Новые бортовые камни, поребрики, плиточные тротуары — две левобережные улицы Ростова приятно преобразились. После ремонта по этому участку будет не только приятно ездить на машине, но и гулять, а также ехать на велосипеде — для этого предусмотрены специальные велодорожки.