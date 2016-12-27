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ОБЩЕСТВО

На месте крушения Ту-154 нашли один из черных ящиков

17:54 Вторник, 27.12.2016

Большая часть техники и основная группа водолазов, которые сейчас работают в зоне крушения ТУ-154, направлены Южным региональным центром МЧС. Как сегодня подтвердили спасатели, операция в акватории Чёрного моря идёт круглосуточно. Всего на месте катастрофы работают 419 человек и 74 единицы техники МЧС. Сегодня водолазы совершили более 30-ти погружений. Со дна уже подняли основные фрагменты лайнера, а также один из черных ящиков.

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