На месте крушения Ту-154 нашли один из черных ящиков

Большая часть техники и основная группа водолазов, которые сейчас работают в зоне крушения ТУ-154, направлены Южным региональным центром МЧС. Как сегодня подтвердили спасатели, операция в акватории Чёрного моря идёт круглосуточно. Всего на месте катастрофы работают 419 человек и 74 единицы техники МЧС. Сегодня водолазы совершили более 30-ти погружений. Со дна уже подняли основные фрагменты лайнера, а также один из черных ящиков.