На месте крушения Ту-154 задействовано девять судов Южного спасотряда МЧС
В настоящее время в поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 в Чёрном море задействовано девять кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели ведут поиск обломков и тел погибших. Кроме того, 48 водолазов проверят наиболее крупные части лайнера, которые, предположительно находятся на глубине.
В ближайшее время место трагедии начнут обследовать с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон». Также в Сочи ожидают прибытия 42 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и представителей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России из Москвы.
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