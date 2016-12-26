На месте крушения Ту-154 задействовано девять судов Южного спасотряда МЧС

В настоящее время в поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 в Чёрном море задействовано девять кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели ведут поиск обломков и тел погибших. Кроме того, 48 водолазов проверят наиболее крупные части лайнера, которые, предположительно находятся на глубине.

В ближайшее время место трагедии начнут обследовать с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон». Также в Сочи ожидают прибытия 42 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и представителей Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России из Москвы.