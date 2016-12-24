На некоторых ростовских улицах два дня не будет света

Из-за проведения технических работ на электросетях некоторые улицы Ростова 26 и 27 декабря на протяжении светового дня останутся без электричества. Так, 26 декабря с 9 до 17 часов без света останутся дома, расположенные по адресам: пер. Соборный 21-28, 30; ул. Б. Садовая 52-64, 64/51; ул. Социалистическая 60, 65, 73, 57-69; просп. Буденновский 26/57; ул. Шаумяна 58-78, 41-49, поселок Мясниковань; р-н санатория «Ромашка»; ул. Атарбекова 22-100,19-75; ул. Боряна 28-100,33-95; ул. Пухляковская 22-56,17-63; ул. Южная 45-79; пер. Закарпатский; пер. Буковый 1-й 1-11, 2-20; пер. Дозорный 3-13, 4-24; ул. Магнитогорская 11-39, 52-104; ул. Степная 2-я 1-27, 27/69, 2-28; ул. Степная 3-я 1-23, 2-22; ул. Степная 4-я 1-21, 2; пер. Строительный 8-50, 9-31.

Чуть больше повезло некоторым ростовчанам, которые работают или живут на ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 11; пер. Гвардейский 1б, 17-25, 25а, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-32. Там света не будет с 10 до 14 часов.

А 27 декабря с 9 до 17 часов электричество отключат по адресам: поселок «Северный» ул. Мартовицкого 1-69,2-48; ул. Краснокурсантская 95-105, 104-116; ул. Нариманова 103-115; ул. Фурмановская 114-118,115-125; ул. Плиева 2-50;пер. Ольховский 1-45,2-66; ул. Ленина 46а,46б,46/2,48,48/2,48/3; ул. Погодина 1,5б.