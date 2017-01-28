На некоторых улицах Ростова временно отключат воду
С 8 часов утра 31 января до 6 часов 1 февраля в связи с проведением технических работ прекратят водоснабжение в границах: Орбитальная — Королева — проспект Космонавтов — Добровольского.
Кроме того, по аналогичным причинам с 8 утра до полуночи 31 января не будет воды в границах: Комарова — Королева — проспект Космонавтов — Добровльского.
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