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ОБЩЕСТВО

На некоторых улицах Ростова временно отключат воду

11:15 Суббота, 28.01.2017

С 8 часов утра 31 января до 6 часов 1 февраля в связи с проведением технических работ прекратят водоснабжение в границах: Орбитальная — Королева — проспект Космонавтов — Добровольского.

Кроме того, по аналогичным причинам с 8 утра до полуночи 31 января не будет воды в границах: Комарова — Королева — проспект Космонавтов — Добровльского.

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