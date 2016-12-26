На нескольких ростовских улицах изменят схему проезда

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала список улиц, на которых изменят схему движения машин. Причем на некоторых из них это будет сделано на долгий срок. Большая часть ограничений коснется центра города. Гостей и жителей донской столицы просят быть внимательными к нововведениям.

Так, из-за стройки с 3 января 1 мая 2017 года будет прекращено движение машин по пер. Семашко на участке от ул. Московская до ул. Станиславского.

Также по причине стройки временно перекроют проезд по пер. Островского от ул. Береговой до ул. Тургеневской (с 10 января по 30 ноября 2017 года) и по ул. Красноармейской в створе домов 200-204 — с 11 января по 30 ноября 2017 года.

Из-за подвоза стройматериалов к возводимому жилому дому по адресу: ул. 23-я Линия, 6 временно перекроют движение по ул. 23-я Линия в створе дома № 6 — с 1 января по 31 июля 2017 года в период времени с 10 до 18 часов.

В администрации города напоминают, что из-за стройки на ул. Тибетская, 1б с 25 декабря 2016 года по 25 апреля 2017 года ограничили движение транспорта по пр. М. Нагибина (от дома №33 до дома №51/82), пер. Рубиновый (от пр. М. Нагибина до ул. Пришкольная), ул. Пришкольная (от пер. Рубиновый до ул. Тибетская), ул. Тибетская (от ул. Пришкольная до пер. Артековский).

Почти год — с 25 декабря 2016 года по 25 ноября 2017 года — трудно будет проехать по ул. Адыгейская в створе дома 41/99 — там строят дом, расположенный по адресу: пер. Крепостному, 99, поэтому движение машин также ограничили.