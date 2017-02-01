На нескольких улицах Ростова временно отключат электричество

2 февраля на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат электроэнергию. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы. Так в период времени с 9 до 17-ти часов света не будет последующим адресам: Благодатная 211, 239, 253, 247; Малиновского 52″е», 60, 68, 58; Доблестный 24-26; Быкадорова 18, 17-35, 24-42; Дубовского 28, 27, 11/29; 3-я Круговая 7, 11, 61В/42; Туроверова 1/27, 23/6, 25, 34, 67/36, 32, 30.

Также отключения проведут в домах: Украинская 49-57; Белорусская 2-78, 37-61; Киргизская 38-48, 31-37; Хибинский 65-91, 66-90; Кубанский 9-113, 68-108; Манычский 33-91, 34- 94; Сальский 31-103, 42-84; Медведицкий 47-71, 48-66; Хоперский 39-41, 44-48; Донецкий 39-69, 66-96; Игарский 63-83, 66-84; Днепровский 61-79, 62-78; 40-летия Победы 2-114; Книжная 1-49, 2-62; А. Блока 51-55, 44-56; Боковский 22-38; Норильский 15-31, 38-64; Рационализаторский 51-73, 38-62; Ягодный 1-47, 2- 32; Солидарности 224-236, 267-279; Кржижановского 221-237, 234-254; Гарибальди 1-35, 2-30.