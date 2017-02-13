На нескольких улицах Ростова временно отключат электричество

14 февраля на нескольких улицах Ростова-на-Дону будут отключат электричество. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в период с 9 дo 17 часов света не будет по следующим адресам: проспект 40-летия Победы 53Б, 55Б, Лесозащитная 1-25, 2-32, Печорская 1-33, 2-38, Двинская 1-19, 30-48, Щербакова 98-116, Абаканская 51-77, Медногорская 2-70, Арефьева 87-101, 84-94, Орехово-Зуевский 1-13, 2-12, Вятская 95, Коммунаров 30-40, 31-37, Вяземцева 46-50, Контактный 43-71, Турбинный 2-60, Быстрый 1-9, 2-12, Новороссийский 13-35, Королева 9; 9 «В»;9/1; 11/1, Добровольского 32; 34; 34/1; 34/2 ;36/3.