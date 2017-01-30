На нескольких улицах Ростова временно отключат электричество
31 января и 1 февраля на нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат электроэнергию, сообщает сайт администрации города. Такое решение было принято в связи с проведением технических работ.
Так во вторник с 9 до 17 часов света не будет по следующим адресам: улица Королева, 9; 9 «в», 9/1, 11/1, улица Добровольского, 32, 34, 34/1, 34/2, 36/3. В среду с с 9 до 17 часов отключения проведут по адресам: проспект Космонавтов, 41 «а», 41/1, 41/2, 43, улица Королева, 17 «а», «б», «в», 17/2, 17/3, 17/4.
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