На открытие памятника «солнечному клоуну» в Ростове пришли сотни поклонников

Новый памятник появился сегодня в центре донской столицы. У входа в здание ростовского цирка открыли скульптуру народному артисту Советского Союза Олегу Попову. Дата выбрана не случайно — сегодня «солнечному клоуну» исполнилось бы 87 лет.

На торжество пришли сотни людей — это поклонники творчества легендарного человека, деятели циркового искусства, зрители и члены семьи Олега Попова. Специально приехала вдова Олега Константиновича Габриэла. В интервью она призналась, что покорена народной любовью ростовчан к артисту.

Олег Попов известен поколениям по образу Солнечного клоуна. С копной светло-желтых волос, в больших полосатых брюках, в клетчатой кепке, с красным носом и с необыкновенной улыбкой. Именно таким его запомнили многие.

На скульптурной композиции из бронзы — фигура сидящего на скамейке Олега Попова в натуральную величину. «Солнечный клоун» в одной руке держит корзинку — в такую корзинку на выступлениях клоун собирал лучи света, уходя с арены. Фигура Олега Попова занимает часть скамейки, а вот другая остается свободной для желающих присесть рядом. Первой так сделала его вдова Габриэла.

В Ростов Олег Попов приезжал с гастролями дважды. В первый раз — в 1976 году. И 40 лет спустя состоялось последнее выступление. Осенью 2016-го великий артист ушёл из жизни. Но остался в сердцах донских жителей.