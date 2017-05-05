На Парад ростовских ветеранов привезут на специально оформленных машинах

9 мая на всех открытых площадках Ростова пройдет свыше 400 праздничных мероприятий. Об этом на пресс-конференции посвященной празднованию Дня Победы сообщили представители администрации.

В парках донской столицы установят полевые кухни, выступят творческие коллективы. От площади Карла Маркса до Ворошиловского пройдет колонна «Бессмертного полка», которая соберет рекордные 80 тысяч участников. А по Театральной площади во время парада будут шествовать ветераны. К месту празднования их привезут на специально оформленных автомобилях.

«По три человека в машине. 48 ветеранов поедут в «УАЗах». Кроме этого, у нас будут еще 20 специальных автобусов, которые привезут ветеранов со всех районов города», — рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.