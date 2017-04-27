На перекрестке Стачки и Зорге в Ростове спилили десяток живых деревьев

На пересечении проспектов Стачки и Зорге в донской столице сегодня утром спилили десять живых деревьев. Действия рабочих привлекли внимание горожан и нашей съемочной группы. Почему уничтожают легкие города, в администрации Советского района нам пока не прокомментировали. Будем ждать объяснений, с чем связана такая серьезная зачистка зеленых насаждений. Примечательно, что происходит это в год, объявленный в России годом экологии.