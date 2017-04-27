На перекрестке Стачки и Зорге в Ростове спилили десяток живых деревьев
На пересечении проспектов Стачки и Зорге в донской столице сегодня утром спилили десять живых деревьев. Действия рабочих привлекли внимание горожан и нашей съемочной группы. Почему уничтожают легкие города, в администрации Советского района нам пока не прокомментировали. Будем ждать объяснений, с чем связана такая серьезная зачистка зеленых насаждений. Примечательно, что происходит это в год, объявленный в России годом экологии.
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А тем временем эпопея продолжается. Теперь прямо напротив, на другой стороне дороги, спилили ещё штук двадцать абсолютно здоровых деревьев. Не хотите приехать и оценить масштаб катастрофы? Тут дело попахивает 260-ой статьёй…