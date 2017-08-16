На подъезде к аэропорту «Платов» началась укладка асфальта

Дорожники начали укладывать верхний слой асфальтового покрытия на подъезде к строящемуся аэропорту «Платов». Эта трасса соединит новую воздушную гавань с северным обходом донской столицы. На данный момент дорога готова на 65 процентов. Её протяженность почти 16 километров.

Проектом также предусмотрено строительство 9 мостовых переходов. Работы идут круглосуточно, задействовано около 80 единиц техники. Проехать по новой трассе дончане смогут уже в ноябре этого года.

Андрей Иванов министр транспорта Ростовской области: «Мы за 5 суток уложили 6 км покрытия.При при этом мы продолжаем очень активно работать по мостовым сооружениям и путепроводам. к 15 сентября будут закончены работы на мостовых сооружениях и путепроводах, и приступим также к устройству покрытия по этим сооружениям»