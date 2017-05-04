На полигоне ДГТУ курсанты военных кафедр провели мини-парад в преддверии Дня Победы

Выставка военной техники, фронтовой концерт и полевая кухня. Сегодня в Ростове на полигоне ДГТУ проходит межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся Великим тем годам». Уже не первый год студенты-курсанты со всего Донского региона демонстрируют военную выучку и проводят свой мини-парад в преддверии Дня Победы.

На плацу торжественным маршем проходят курсанты военных кафедр Дона. Их слаженность, координацию да и размах всего студенческого праздника в полной мере мощно ощутить лишь с высоты птичьего полёта.

«Мы постарались сделать его особенно значимым потому что все дальше и дальше от нас уходят годы ВОВ и мы хотим чтобы молодое поколение всегда помнило кто отдал жизнь за их светлое будущее и свободу», — говорит организатор патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» Нина Котельникова

Марш сменяется парадом военной техники. На полигоне за ним наблюдает несколько тысяч участников. Для гостей работают открытые выставки, представлены практически все виды современного стрелкового оружия и находки поисковых отрядов с Миус-фронта. Патриотический праздник объединивший все вузы региона рассчитан в первую очередь на сильный пол, говорит ректор ДГТК Бесарион Месхи.

«Мужчины должны стать мужчинами, защитниками должны стать! Кого они будут защищать не имеет значение — семью, Родину, все-таки мужчинами они должны стать», — говорит ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

После торжественной части — официальное подписание соглашения о сотрудничестве между Донским техническим университетом и Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России.

«Наш опорный университет в рамках подписания соглашения с ДОСААФ России реализуют такой серьезный молодёжный проект. Вопрос подготовки молодёжи к службе в армии, овладение воинскими профессиями», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

В завершение — выступления народных коллективов и хоровое исполнение «Дня Победы». Большой студенческий праздник накануне 9 мая уже давно вошел в традицию. На Дону его проводят с 1948 года.