На полигоне «Кадамовский» провели военно-тактическую игру «Заря: Щит и Меч»

Курская битва на Дону. 200 человек восстановили историческое сражение Великой Отечественной войны на полигоне «Кадамовский». В Ростовской области прошли военно-тактические учения «Заря». Они не для профессиональных военных, но оснащены участники самой лучшей экипировкой.

Полигон «Кадамовский» 150-й отдельной мотострелковой дивизии Южного военного округа. До старта военно-тактической игры «Заря: Щит и Меч» остаются считанные минуты. На позиции готовы выйти 20 единиц техники и 200 сотни отлично экипированных бойцов.

«Мы моделируем морскую пехоту, которая экипирована самым современным комплектом «Ратник». В неё входит шлем, аналогов в мире у него нет», — рассказывает участник военно-тактической игры «Заря: Щит и Меч» Александр Прокопенко.

А еще современный бронежилет и, конечно же, знаменитый «Калашников». Но сегодня он будет стрелять не боевыми патронами, а пластиковыми пулями.

«Конечно, больно бьют, поэтому все участники должны быть вот в защитных очках», — отмечает участник военно-тактической игры «Заря: Щит и Меч» Михаил Коротаев.

О такой экипировке фронтовики — деды и прадеды участников «Зари» — даже не мечтали. Эта игра приурочена к 72 годовщине Великой Победы. Её участники — непрофессиональные военные: бизнесмены, чиновники, системные администраторы, увлеченные армейской тематикой.

В течение нескольких дней воссоздают в современных условиях один из тактических эпизодов Курской битвы — противостояние у села Прохоровка. Поддерживает проект Министерство обороны.

«На этом полигоне проводятся военно-тактические игры «Заря» под руководством Министерства обороны. Все действо проходит на базе 150-й мотострелковой дивизии, которая предоставила участок полигона «Кадамовский» и, соответственно, обеспечение», — комментирует заместитель командира 150-й отдельной мотострелковой бригады Роман Титов.

БТР и танки Т-72 Б1 с бойцами выходят на позиции. Фашистов и советских солдат сегодня никто не изображает. Участники команды с синими повязками наступают, с желтыми — обороняются. Играют честно, кого поразила пластиковая пуля, уходят с поля боя. Это игра, а не настоящий бой, поэтому убитые возвращаются назад на БТРе с улыбкой. Новичку удается продержаться 3-5 минут.

Более опытным бойцам удается продержаться до первого ранения 15 минут. Выходя с поля боя, многие из них вспоминают своих фронтовиков и поражаются, как те измотанные войной, сражались годами и дошли до Берлина.