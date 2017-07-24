На портале городских инициатив Ростова голосуют за замену маршруток на автобусы средней вместимости

На портале «Активный ростовчанин» появилось предложение заменить маршрутки на автобусы средней вместимости. Автор инициативы отметил неудовлетворительно состояние малогабаритного общественного транспорта в донской столице, низкий уровень комфорта и безопасности пассажиров. За две недели за предложение проголосовало 85 человек, 13 высказались против. По правилам сервиса «Активный ростовчанин», если инициатива наберет 500 голосов, ее рассмотрят власти города.

Ссылка на голосование.