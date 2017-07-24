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ОБЩЕСТВО

На портале городских инициатив Ростова голосуют за замену маршруток на автобусы средней вместимости

9:14 Понедельник, 24.07.2017

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На портале «Активный ростовчанин» появилось предложение заменить маршрутки на автобусы средней вместимости. Автор инициативы отметил неудовлетворительно состояние малогабаритного общественного транспорта в донской столице, низкий уровень комфорта и безопасности пассажиров. За две недели за предложение проголосовало 85 человек, 13 высказались против. По правилам сервиса «Активный ростовчанин», если инициатива наберет 500 голосов, ее рассмотрят власти города.

Ссылка на голосование.

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Ева 24.07.2017

Лучше бы из центра убрали автобусы, полностью заменив их на троллейбусы и трамваи.