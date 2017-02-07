На предприятиях Дона планируют создавать базовые организации образования
На предприятиях Ростовской области будут создаваться базовые организации образования. Студенты будут проходить там практику и трудоустраиваться после получения высшего образования. Об этом шла речь на приёме депутата Госдумы Алексея Кобилева. Он рассказал будущим специалистам об опыте ЮФУ и ДГТУ, которые подобную работу уже проводят.
«Студент должен работать и учиться одновременно на том производстве, куда он прийдёт работать. То есть таким образом студенчество получает практические знания, а производство -подготовленного работника. Нет разрыва между теоретическими знаниями, полученными в вузе и реальной практикой, которая существует на производстве. Это влияет на экономическое развитие страны», — говорит депутат Государственной Думы России Алексей Кобилев.
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