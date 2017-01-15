На предстоящей неделе сотни ростовчан останутся без света

Портал городской администрации распространил информацию об отключениях света на многих ростовских улицах. Как сообщили в электросетях, это связано с проведением технических работ. Список улиц, на которых отключат свет 16, 17 и 18 января (по информации администрации Ростова):

с 16 января по 18 января с 09-00 до 17-00 по адресам: просп. 40 Лет Победы 36-114; пер. Норильский 34; пер. Ягодный 2-6.

17 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Солидарности 204-208,219-265; ул. Детская 221-263,196-244; ул. Равенства 36-64,41-67.

16 января с 09-00 до 17-00 по адресам: пер Роговский 1-69,2-44; ул. Кржижановского 209-221.

16 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. 11 Линия 1-9,2-12; ул. Советская 26-28.

17 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. 9 Линия 1-17,2-20; ул. Закруткина 31-35.

16 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Закруткина 2-30,1-21; ул. 15 линия 14-32,11-27; ул. 17 линия 1-23,2-22; ул. Мясникова 23-37; ул. 19 Линия 2-10.

17 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Новая 27; ул. Инструментальная 25-47,2-18; ул. Промышленная 44-54,37-45; пер. Деревообделочный 1-9,2-10; просп. Мира 10-24.

16 января с 09-00 до 13-00 по адресам: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1-13, 2-12; пер. Медный, 8; ул. Русская 9-19, 32-68, 68/10; ул. Токарная 31-47, 44-80, 80/6, 82/3.

17 января с 09-00 до 13-00 по адресам: ул. Долгожданная 28-30; ул. Лесная 61-129; ул. Лесная 61-127, 104-114; ул. Линейная 103-157, 112-166; ул. Лучевая 73-125, 78-100; ул. Мадояна 240-394, 245-323; ул. Пархоменко 3-7, 40-48; ул. Песчанокопская 57-125, 58-120; ул. Предботаническая 24-76, 139-201; ул. Сормовская 127-197, 136-220; ул. Целинная 34-98, 35-61.

17 января с 13-00 до 17-00 по адресам: ул. Глазунова 3-29, 28-36; ул. Красносельская 9-15, 22-36; ул. Кустанайская 1-79, 2-80; ул. Миллеровская 1-67, 2-72; ул. Мичуринская 24-56, 65-91; ул. Развилинская 35-79, 36-80; ул. Ровенская 1-25, 2-26; ул. Толмачёва 1-73, 12-90.

С 16 января по 18 января с 08-30 до 17-00 по адресам: ул. Благодатная 2-36, 5-41; пер. Вагайский 1-39, 2-38; ул. Вольская 2-34, 1-15; ул. Говорова 1-61, 2-64; пер. Дивный1-49, 2-78; ул. Заветинская 1-33, 2-38; пер. Кислородный 7-23, 2-8; ул. Лесопарковая 45-63, 56-90; ул. Мадояна 21-137, 58-110; ул. Разина 47-63, 106-134; пер. Белозёрский 11-19, 16-18; пер. Выготский 1-17, 2-16; пер. Вязовский 2-32, 1-15; пер. Еланский 1-27, 2-20; пер. Елецкий 1-19; пер. Знаменский 1-19, 2-20; ул. Родниковая 6-40, 25-39.

С 16 января по 20 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Нансена 363-389; ул. Березовская; ул. Пешкова 2-32,1-41; ул. Рылеева 2-30, 3-35; ул. Отдыха 2-24,1-23; ул. Центральная 1-17,2-28; ул. Краснопресненская; пер. Нежинский; пер. Новозыбковский.

С 16 января по 20 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Тракторная 51-85, 36-46а; пер. Курильский; пер. Экскаваторный; ул. Борисоглебская 58-72, 73-93; ул. Иловайская 33-53, 32-64; пер. Рыбалкина; пер. Экскаваторный.

С 16 января по 20 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Атарбекова 22-100; 19-75; ул. Боряна 28-100; 33-95; ул. Пухляковская 22-56; 17-63; ул. Южная 45-79; пер. Закарпатский.

С 16 января по 20 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Тарновского-Терлецкого 39-97, 52-102; ул. Севастопольская 57-121, 60-110; ул. Тульская 47-115, 56-104; ул. Ташкентская 11-75, 8-68; ул. Таганрогская 9-25; ул. Автодорная; пер. Владивостокский 31-49, 54-76.

С 16 января по 20 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Большевистская 30-66, 41-83; ул. Земельная 28-50, 31-65; ул. Таганрогская 90; ул. Северо-Кавказская 32-70, 51-85; ул. Стасова 39-63, 42-72; ул. Дачная 49-99; пер. Госпитальный 1-15, 2-28.

17 января с 09-00 до 17-00 по адресам: ул. Добровольского 36; 36/1; 36/2; 38; 40 «а»; 42/1.