На проблемы с водой и отоплением жители Дона могут пожаловаться по телефону

Жителям и гостям донского региона в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области напоминают, что единая дежурно-диспетчерская служба минЖКХ РО работает в круглосуточном режиме. Пожаловаться на перебои с тепло- и водоснабжением можно по «горячей линии». Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, уверили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Телефон «горячей линии»: (863) 240-13-60.