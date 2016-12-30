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ОБЩЕСТВО

На проблемы с водой и отоплением жители Дона могут пожаловаться по телефону

10:23 Пятница, 30.12.2016

Жителям и гостям донского региона в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области напоминают, что единая дежурно-диспетчерская служба минЖКХ РО работает в круглосуточном режиме. Пожаловаться на перебои с тепло- и водоснабжением можно по «горячей линии». Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, уверили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Телефон «горячей линии»: (863) 240-13-60.

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