Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На птицефабриках Дона усилен ветеринарный контроль

7:59 Пятница, 05.05.2017

Накануне в донском правительстве обсуждали меры по защите от птичьего гриппа. Напомним, в апреле 2017 года в регионе было уничтожено четыре очага заболевания. Сейчас во всех потенциально опасных территориях проводятся необходимые санитарные мероприятия.

Так на совещании отметили, что на Дону удалось избежать случаев заражения людей этим вирусом. Однако на заседании было принято решение усилить ветконтроль на птицеводческих предприятиях и за оформлением документов на живую птицу, мясо и инкубационное яйцо.

Еще темы рубрики

05 мая 2017
Знаком качества «Сделано на Дону» отмечено шахтинское предприятие
05 мая 2017
На птицефабриках Дона усилен ветеринарный контроль
05 мая 2017
Из-за репетиции Парада Победы в Ростове перекроют несколько улиц
05 мая 2017
День радио в донской столице отметят торжественным митингом

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.