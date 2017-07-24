На радио «Дон-ТР» стартовала новая акция «Люби и слушай»

Радио «Дон-ТР» запустило новую акцию «Люби и слушай». Рассказать о любви ко второй половинке можно в эфире «Маяка». Прислать файл с признанием можно в группу «Новое креативное пространство» Контакте. Они обязательно прозвучат в донском эфире на волне 91, 8 FM. Каждый автор послания сможет получить ценные призы от радио «Дон-ТР».

«Эта акция направлена на то, чтобы люди почувствовали себя ближе друг к другу, чтобы они понимали, когда они заботятся друг о друге, проявляют заботу, уважение и любовь, они становятся тем фундаментом, который создает в обществе красоту семейных отношений», -говорит радиоведущий Андрей Константинов.

Выиграть призы от радио «Дон-ТР» можно и другим способом, нужно будет верно отвечать на вопросы в группе «Новое креативное пространство». Они появляются там каждый день — количество правильных ответов не ограничено. В финале акции пройдёт «Праздник Красоты» где будут разыграны призы.