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ОБЩЕСТВО

На ремонт ростовских школы и лицея потратят более 425 млн рублей

10:18 Понедельник, 30.01.2017

Два общеобразовательных учреждения Ростова — МБОУ Лицей №50 при ДГТУ и МБОУ школа №4 — требуют срочного ремонта. Оба здания сейчас закрыты, дети учатся в других местах. При этом школа №4 является одним из старейших учебных заведений города. Эти два объекта с инспекцией посетил глава южной столицы Виталий Кушнарев.

Капитальный ремонт в трехэтажном здании лицея, который был построен в 1976 году, начался в декабре 2016 года. Работы планируют закончить за год. На приведение здания в порядок выделено почти 308 миллионов руб. Как сообщили в администрации города, уже укреплен грунт основания фундамента здания. При этом работы ведутся с опережением графика, уверила начальник управления образования Ростова Виктория Чернышова.

В школе №4, расположенной в пер. Крепостной, 139, также идет ремонт. Стоит отметить, что первое здание этой школы было построено в 1897 году — в нем располагалось 5-е Ольгинское женское училище. Сейчас школа закрыта, дети распределены во второй корпус и другие учебные учреждения. Здание признано ограниченно работоспособным, а часть перекрытия подвала — аварийной. Департаментом координации строительства и перспективного строительства города разработана проектная документация на капитальный ремонт школы. Предварительная сумма затрат составляет 118 миллионов рублей, сообщили в администрации города.

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