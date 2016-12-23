На ‘Ростов-Арене’ строители ведут монтаж системы медиафасада
Специалисты ведут на стадионе «Ростов-Арена» монтаж системы медиафасада. Как сообщает сайт донского правительства, эти работы уже выполнены на 30 процентов.
Кроме того, на объекте на 92 процента завершено устройство лестничных железобетонных маршей, на 90 процентов готова кладка перегородок из кирпича и на 83 процента — кладка наружных стен и перегородок. На 67 процентов завершили установку сборных элементов настила трибун. Напомним, окончательный срок завершения работ – 25 декабря 2017 года.
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