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ОБЩЕСТВО

На «Ростов-Арене» засеяли газон

14:05 Понедельник, 24.07.2017

84108028f23066564bba15ae5d090dceОколо восьми часов понадобилось на то, чтобы полностью засеять газоном поле «Ростов-Арены». Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, работы полностью завершены. Травяное покрытие прорастет из 400 кг семян.

Первые всходы должны появиться через две недели. Высота сложного «пирога» футбольного поля — 1,2 метра. Туда входит и система дренажа, и полив, и сам газон. На данный момент общая строительная готовность «Ростов-Арены» — более 80%, напомнили в пресс-службе Ростовской области.

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