На «Ростов-Арене» засеяли газон
Около восьми часов понадобилось на то, чтобы полностью засеять газоном поле «Ростов-Арены». Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, работы полностью завершены. Травяное покрытие прорастет из 400 кг семян.
Первые всходы должны появиться через две недели. Высота сложного «пирога» футбольного поля — 1,2 метра. Туда входит и система дренажа, и полив, и сам газон. На данный момент общая строительная готовность «Ростов-Арены» — более 80%, напомнили в пресс-службе Ростовской области.
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