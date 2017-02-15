На Ростовской АЭС планируют увеличить мощность второго энергоблока

В Дубовском районе обсудили вопрос увеличения мощности второго энергоблока Ростовской АЭС. На встрече присутствовали более 200 человек: специалисты по обслуживанию АЭС, экологи, представители местной власти, общественники и жители района. Мощность планируют увеличить на четыре процента. Как отмечают специалисты, отрицательного влияния на безопасность и надежность работы энергоблока не будет.