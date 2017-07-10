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ОБЩЕСТВО

На Ростовской набережной прошел фестиваль реки Дон

17:04 Понедельник, 10.07.2017

На Ростовской набережной прошел фестиваль реки Дон. В главном событии праздника — соревнованию по приготовлению ухи — поучаствовали восемь районов города с восемью секретными рецептами ухи. Гостям понравились все, но Советский и Ленинский районы поощрили, как одних из лучших. Внутри каждого командного шатра для дегустации предлагали и другие блюда из рыбы ― пироги, закуски. Однако именно от ухи первой не осталось и капельки.

«30 литров сварил! Я могу и больше, но просто посуда не могла больше этого сделать!», — говорит участник фестиваля Вячеслав Берекчиев.

«Мы приехали из Севастополя, чтобы узнать традиции донского края», — говорит участник фестиваля Александра Зайченко.

Помимо дегустации рыбных блюд на фестивале плели венки, обучали хохломской росписи и, так как тема фестиваля этого года ― экология, проводили мастер-классы по химической очистке воды. Также на набережную привезли экспозиции Шолоховского музея. И кусочек свежего поля — лабиринт из сена и соломы с домашними животными. Аромат скошенной травы заполнил центр Ростова.

«Есть зона лофта, где из старых различных материалов своими руками можно создать хороший интерьер. Кроме того, каждый кто пришел на фестиваль может посадить сам растение своими руками в свой собственный горшочек, поливать, выращивать, поставить к себе на подоконник и вспомнить потом про наш фестиваль», — рассказал организатор фестиваля Илья Андренко.

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