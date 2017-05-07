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ОБЩЕСТВО

На Самбекских высотах перезахоронили останки 46 солдат ВОВ

12:50 Воскресенье, 07.05.2017

Память павших героев Великой Отечественной почтили на мемориале «Самбексие высоты». На территории военно-исторического комплекса прошла церемония захоронения воинов, погибших во время войны. Останки 46 солдат Великой Отечественной войны поисковики обнаружили на рубежах линии обороны, которая проходила под Ростовом в 1941-1942 гг.

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