На Самбекских высотах перезахоронили останки 46 солдат ВОВ

Память павших героев Великой Отечественной почтили на мемориале «Самбексие высоты». На территории военно-исторического комплекса прошла церемония захоронения воинов, погибших во время войны. Останки 46 солдат Великой Отечественной войны поисковики обнаружили на рубежах линии обороны, которая проходила под Ростовом в 1941-1942 гг.