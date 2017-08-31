На северном подъезде к Ростову установили новый светофор

На северном подъезде к Ростову появился новый светофор.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», комплекс установили по просьбе жителей для более комфортного левоповоротного съезда на дорогу, которая ведет к поселкам Янтарный и Водопадный.