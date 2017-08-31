На северном подъезде к Ростову установили новый светофор
8:24 Четверг, 31.08.20177
На северном подъезде к Ростову появился новый светофор.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», комплекс установили по просьбе жителей для более комфортного левоповоротного съезда на дорогу, которая ведет к поселкам Янтарный и Водопадный.
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Кто нибудь считал сколько машин въезжают и выезжают из Ростова, а скольким неудобно разворачиваться. Теперь пробка при въезде и при выезде постоянно.
И теперь после установки светофора трасса на въезд стала в километровой пробке до МЕГИ.
Молодцы ****** логисты дорожники и ГИБДД!
Так держать!
Дадим 10 балов пробок в Ростове-на-Дону!
Очередная затычка в…! А мы, наивные,ждали развязку напротив автосалона RangeRover! Видать Говнярка весь бюджет сожрала и надолго!
Мало было пробки на Аксайском проспекте из-за круга на Алмазе, теперь она будет еще большее.
На этом светофоре выставлена на приоритетная для М4 задержка переключения.
А почему северный подъезд??? Если это восточная часть!
А о пробках они видимо не подумали! Теперь в город не въедешь, пробка возле ТЦ «Мега» начинается! Класс!