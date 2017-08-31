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ОБЩЕСТВО

На северном подъезде к Ростову установили новый светофор

8:24 Четверг, 31.08.20177

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На северном подъезде к Ростову появился новый светофор.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», комплекс установили по просьбе жителей для более комфортного левоповоротного съезда на дорогу, которая ведет к поселкам Янтарный и Водопадный.

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влад 31.08.2017

Кто нибудь считал сколько машин въезжают и выезжают из Ростова, а скольким неудобно разворачиваться. Теперь пробка при въезде и при выезде постоянно.

Даниил 31.08.2017

И теперь после установки светофора трасса на въезд стала в километровой пробке до МЕГИ.
Молодцы ****** логисты дорожники и ГИБДД!
Так держать!
Дадим 10 балов пробок в Ростове-на-Дону!

Рулон Обоев 31.08.2017

Очередная затычка в…! А мы, наивные,ждали развязку напротив автосалона RangeRover! Видать Говнярка весь бюджет сожрала и надолго!

Роман 31.08.2017

Мало было пробки на Аксайском проспекте из-за круга на Алмазе, теперь она будет еще большее.

Сергей 31.08.2017

На этом светофоре выставлена на приоритетная для М4 задержка переключения.

Обыватель 31.08.2017

А почему северный подъезд??? Если это восточная часть!

А 31.08.2017

А о пробках они видимо не подумали! Теперь в город не въедешь, пробка возле ТЦ «Мега» начинается! Класс!